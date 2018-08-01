Кадыров призвал покарать убийц российских журналистов

Грозный, 1 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в своем Telegram-канале покарать виновных в гибели журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР.

Кадыров считает, что виновных нужно наказать «по законам военного времени» и как можно скорее. Он выразил надежду на то, что МИД РФ и правоохранители сделают все необходимое.

«Под ногами виновных должна гореть земля!», — написал чеченский политик.

Накануне стало известно об убийстве трех журналистов. В российском дипведомстве подтвердили, что при погибших были документы и просроченные удостоверения СМИ. Официальный представитель Мария Захарова добавила, что журналисты въехали в страну как туристы.

Дипломат добавила, что это дело является для МИД приоритетным. Москва находится в тесной координации с профильными министерствами ЦАР. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудников российских СМИ.

