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Кадыров призвал покарать убийц российских журналистов
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    Кадыров призвал покарать убийц российских журналистов

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    Кадыров призвал покарать убийц российских журналистов

    Грозный, 1 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в своем Telegram-канале покарать виновных в гибели журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР. 

    Кадыров считает, что виновных нужно наказать «по законам военного времени» и как можно скорее. Он выразил надежду на то, что МИД РФ и правоохранители сделают все необходимое.

    «Под ногами виновных должна гореть земля!», — написал чеченский политик.

    Накануне стало известно об убийстве трех журналистов. В российском дипведомстве подтвердили, что при погибших были документы и просроченные удостоверения СМИ. Официальный представитель Мария Захарова добавила, что журналисты въехали в страну как туристы.

    Дипломат добавила, что это дело является для МИД приоритетным. Москва находится в тесной координации с профильными министерствами ЦАР. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудников российских СМИ.
     

    Автор: Юлия Шелковенко
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