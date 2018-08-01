Усик публично раскритиковал власти Украины за войну в Донбассе

Киев, 1 августа. Украинский боксер Александр Усик раскритиковал власти Украины, призвав их прекратить войну в Донбассе и повысить пенсии в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе выступления в киевском ТРЦ «Галерея» спортсмен ответил на заявления СМИ и скандально известной украинской писательницы Ларисы Ницой, которая назвала Усика «трусом» из-за отказа критиковать Россию во время визита для участия в поединке финале WBSS в Москве.

«Пускай они выйдут все, кто недоволен, и я с ними один на один буду драться», — отреагировал Усик.

Стоит отметить, что участие украинского спортсмена в турнире соотечественники восприняли негативно ввиду того, что многие его коллеги отказались от поездки в Россию. Усик заявил, что не читает публикации о себе в украинских изданиях и советует соотечественникам быть сознательными в своей позиции и высказываниях.

«Я прошу свой народ быть сознательным. Не смотрите телевизор, пожалуйста», — сказал он.

По его словам, он бы восхвалял свою страну, если бы не существующие проблемы, в том числе в социальной сфере и в Донбассе. Спортсмен публично раскритиковал Киев за военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после неконституционного государственного переворота на Украине в 2014 году, после чего власти страны развернули против них боевые действия.

«Если бы они (власти Украины. — Прим. ФАН) вернули мир в мою страну, если бы они подняли пенсии пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки кричал (украинский лозунг «Слава Украине». – Прим. ФАН)», — подчеркнул боксер.

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира, одержав победу в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Москве. При этом, вопреки распространяемым в Киеве слухам, поединок прошел в мирной атмосфере, российские и украинские болельщики вместе поддерживали спортсменов, а Москва была рада принять известного боксера из соседней страны.

Ранее Усик отказался от звания Героя Украины, которое предложил присвоить спортсмену вице-премьер страны Владимир Гройсман.