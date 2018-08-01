Чьи в лесу шишки: в сентябре Госдума решит, могут ли граждане продавать дары леса

Москва, 1 августа. 14 сентября Государственная дума проведет парламентские слушания, посвященные проблемам и перспективам законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Тема использования лесов постоянно звучит в парламенте, — прокомментировал инициативу о проведении слушаний депутат. — Это и вопросы использования древесины для собственных нужд, для отопления и строительства домов. И вопросы экологии. Это также сбор и переработка так называемых даров леса».

Последняя тема давно обсуждается на различных площадках, добавил парламентарий. Дело в том, что последние поправки в Лесной кодекс были приняты 10 лет назад, и с тех пор, скажем, в Хабаровске объем сбора «дикоросов» упал в 10 раз.

«У нас очень устарело законодательство об охоте, в нем отсутствует целый ряд понятий, — заявил собеседник ФАН. — Проблем для обсуждения много».

Главной задачей парламентских слушаний, считает Николай Николаев, должно стать определение направлений развития законодательства в сфере «лесной политики».

«Мы должны скоординированно, на одной площадке услышать разные точки зрения практиков, понять планы государства, сделать так, чтобы представители власти услышали людей с мест. В результате нужно договориться о конкретных шагах и отработать решения, которые будут приняты в результате слушаний», — подытожил глава комитета Госдумы.

Ожидается, что участие в парламентских слушаниях примут свыше 500 человек, в том числе представители различных ветвей власти: Рослесхоза, Минприроды, Минпромторга и других ведомств.