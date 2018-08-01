Россия будет регулярно информировать ООН о возвращении сирийцев домой

Москва, 1 августа. Российский центр по приему, распределению и размещению сирийских беженцев будет регулярно информировать ООН о возвращении сирийцев домой, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев отметил, что Россия и ООН займутся подготовкой бюллетеня, основным содержанием которого станет деятельность руководства и межведомственного штаба Сирии по подготовке к приему беженцев. В частности, в нем будут рассмотрены вопросы о решении гуманитарных задач в стране.

Генерал-полковник обратился в МИД РФ с просьбой оказать помощь российскому центру, в частности по распространению бюллетеня по линии межгосударственного взаимодействия и в рамках контактов с международными организациями.

«Бюллетень оперативно, в этот же день, необходимо доводить до аппарата специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Стэффана де Мистуры, — констатировал Мизинцев. — Прошу усилить работу с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве».

Ранее сообщалось, что власти Сирии полностью готовы поддерживать базовые принципы ООН при возвращении сирийских беженцев в республику.