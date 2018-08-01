Дамаск готов следовать принципам ООН при возвращении беженцев в Сирию

Москва, 1 августа. Власти Сирии полностью готовы поддерживать базовые принципы ООН при возвращении сирийских беженцев в республику, в которые входят гарантии безопасности, амнистии, а также признание личных документов, которые были выданы беженцам во время их пребывания за рубежом. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С сирийским руководством достигнуто полное понимание по этим базовым вопросам, от решения которых зависит судьба сирийских беженцев», — сообщил генерал.

Он также добавил, что базовые принципы, сформулированные Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, подразумевают добровольное возвращение сирийцев в места их прежнего проживания, а также предоставление гарантий их безопасности и сохранение прав собственности на недвижимое имущество. Кроме того, принципы предполагают предоставление гарантий амнистии беженцам, а также обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к возвращающимся сирийцам.