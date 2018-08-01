Сирия имеет законное право вернуть Идлиб: Дамаск обвинил Турцию в оккупации северных территорий САР

В ходе второго дня переговоров в Сочи в рамках астанинского формата глава сирийской делегации Башар Аль-Джаафари заявил, что официальный Дамаск имеет полное право вернуть все оккупированные Турцией северо-западные районы арабской республики, в том числе провинцию Идлиб. Подробнее о ситуации на этом направлении читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Представитель САР при ООН и на астанинских переговорах заметил, что срок действия зон деэскалации ограничен и не может быть продлен без согласия сирийского руководства. По его словам, правительство САР намерено вернуть Идлиб под свое управление посредством достижения соответствующих договоренностей, однако при необходимости Сирийская арабская армия (САА) может сделать это военным путем.

Аль-Джаафари также подчеркнул, что Турция является единственной из стран-гарантов разрешения конфликта в САР, которая не выполняет возложенных на нее обязательств, установленных астанинскими договоренностями, в том числе и по Идлибу. Вместо того чтобы отправить в регион лишь военную полицию с легким вооружением, Анкара перебросила на сирийскую территорию свои армейские подразделения, танки и бронемашины, заявил глава делегации официального Дамаска в рамках «Астаны».

При этом все эти действия Турции никак не способствовали снижению напряженности в регионе. Обстрелы боевиков на линии соприкосновения с САА в северо-восточной Латакии, в предместьях Алеппо и в районе Аль-Латаминского выступа в последние недели, напротив, только активизировались. Кроме того, с территории «Большого Идлиба» регулярно выпускаются ударные беспилотники в направлении российской базы «Хмеймим». К счастью, средствам ПВО ВС РФ удается отражать атаки БПЛА без потерь.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии для ФАН заметил, что высказывание Аль-Джаафари абсолютно справедливо, и даже сравнил деятельность турков на территории Сирии с действиями американцев.

«Пребывание турецких войск на территории арабской республики не является результатом соглашения между Дамаском и Анкарой, то есть фактически они находятся там незаконно, как и, например, силы Соединенных Штатов. Поэтому те претензии, которые предъявляет Сирия Турции, вполне понятны, поскольку речь идет о нарушении суверенных прав независимого государства. Кроме того, присутствие турецких военных провоцирует ряд внутренних сложностей в захваченном регионе, в том числе большое количество гуманитарных проблем», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Россия как главный двигатель сирийского урегулирования сделала грандиозный шаг, инициировав процесс создания зон деэскалации. Тем не менее Турция и подконтрольная ей часть сирийской вооруженной оппозиции своими противоправными действиями пытаются свести на нет усилия РФ.

«Российская сторона, имея своими целями полное завершение военной фазы конфликта в Сирии и развитие мирного урегулирования, предпринимает очень серьезные меры для решения этих задач, в частности, добиваясь разрешения противоречий между Анкарой и Дамаском. Результатом усилий РФ стало создание Астанинского формата и включение в этот процесс Турции. Безусловно, благодаря этому в целом ситуация в САР кардинально улучшилась», — отметил наш собеседник.

Однако обстановка в зоне ответственности Анкары — в районе «Большого Идлиба» — до сих пор остается крайне сложной. Базирующиеся здесь боевики неоднократно нарушали режим прекращения огня, чем провоцировали САА на ответные действия. Дальнейшая же активизация обстрелов и атак радикалов может вынудить войска САР перейти в наступление.