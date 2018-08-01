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Шестеро жителей ЛНР погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области
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    Шестеро жителей ЛНР погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

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    Шестеро жителей ЛНР погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

    Луганск, 1 августа. Шестеро жителей Луганской народной республики погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области ночью в среду, 1 августа, сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

    Автомобильная авария с участием грузовика КамАЗ и легкового автомобиля Volkswagen Transporter случилась на 791-м километре автодороги М-4 «Дон» около трех часов ночи. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком. 

    В автомобиле Volkswagen Transporter находились восемь человек: семь пассажиров и один водитель. В результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, которые были в Volkswagen. Отмечается, что четыре мужчины погибли на месте аварии, женщина скончалась в машине скорой помощи, еще один мужчина умер на реанимационном отделении больницы. Два человека пострадали, их доставили в центральную больницу Чертковского района.

    «Погибшие и пострадавшие — жители Ровеньков. Детей среди них нет. Водитель грузового автомобиля не пострадал», — говорится в сообщении МЧС ЛНР.

    Автор: Дарья Смолина
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