Шестеро жителей ЛНР погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Луганск, 1 августа. Шестеро жителей Луганской народной республики погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области ночью в среду, 1 августа, сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Автомобильная авария с участием грузовика КамАЗ и легкового автомобиля Volkswagen Transporter случилась на 791-м километре автодороги М-4 «Дон» около трех часов ночи. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

В автомобиле Volkswagen Transporter находились восемь человек: семь пассажиров и один водитель. В результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, которые были в Volkswagen. Отмечается, что четыре мужчины погибли на месте аварии, женщина скончалась в машине скорой помощи, еще один мужчина умер на реанимационном отделении больницы. Два человека пострадали, их доставили в центральную больницу Чертковского района.