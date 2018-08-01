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Новости Сирии
Россия передаст Сирии 50 тысяч портфелей с канцелярией к 1 сентября
Общество
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    Россия передаст Сирии 50 тысяч портфелей с канцелярией к 1 сентября

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    Россия передаст Сирии 50 тысяч портфелей с канцелярией к 1 сентября

    Москва, 1 августа. Координационный штаб по возвращению беженцев в Сирию поможет школьникам республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

    Уже через месяц в школах Сирии прозвенит звонок на урок. Россия окажет необходимую помощь в подготовке учеников к началу занятий. По словам Михаила Мизинцева, в ближайшее время в Сирию отправят 50 тысяч портфелей со школьными принадлежностями.

    Он выразил надежду на то, что другие страны подключатся к процессу помощи. В Минобороны РФ понимают, что сирийские школьники и студенты с 1 сентября должны сидеть за партами. Если этот вопрос будет решен, то экстремисты не смогут подпитывать молодежь своей идеологией, добавил Мизинцев.

    Россия активно поддерживает республику гуманитарной помощью, оказанием бесплатных медицинских услуг населению. Российские офицеры Центра по примирению сторон доставляют продукты питания и предметы первой необходимости в самые отдаленные уголки страны. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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