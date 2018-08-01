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«Кому мешает, что люди молятся?»: Усик резко высказался о попытках Киева сорвать крестный ход на Украине
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    «Кому мешает, что люди молятся?»: Усик резко высказался о попытках Киева сорвать крестный ход на Украине

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    «Кому мешает, что люди молятся?»: Усик резко высказался о попытках Киева сорвать крестный ход на Украине

    Киев, 1 августа. Украинский боксер Александр Усик заявил, что не понимает, зачем власти страны пытались помешать православным праздновать 1030-летие крещения Руси. Спортсмен выразил недоумение, как крестный ход мог кому-то помешать.

    «Кому мешает, что люди молятся? Пускай молятся — это хорошо. Нет, надо устроить в интернете [критику], оскорблять. Да пускай лучше на меня попробуют… Я готов это терпеть», — приводит заявление Усика корреспондент Федерального агентства новостей.

    Напомним, крестный ход в Киеве посетили более 250 тысяч человек, хотя украинские власти пытались помешать верующим добраться до Киева — например, перевозчикам было «рекомендовано» не выполнять рейсы в столицу.

    «Кому мешает, что люди молятся?»: Усик резко высказался о попытках Киева сорвать крестный ход на Украине

    Отметим, Усик нередко позволяет себе резко критиковать политику властей Украины. После боксерского поединка, проведенного в Москве, на спортсмена ополчилась украинская общественность. 

    Сам Усик в среду заявил, что отказывается от звания Героя Украины, которое ему предложил присвоить премьер-министр страны Владимир Гройсман.

    Автор: Петр Александров специально для ФАН; Киев
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