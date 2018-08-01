«Кому мешает, что люди молятся?»: Усик резко высказался о попытках Киева сорвать крестный ход на Украине

Киев, 1 августа. Украинский боксер Александр Усик заявил, что не понимает, зачем власти страны пытались помешать православным праздновать 1030-летие крещения Руси. Спортсмен выразил недоумение, как крестный ход мог кому-то помешать.

«Кому мешает, что люди молятся? Пускай молятся — это хорошо. Нет, надо устроить в интернете [критику], оскорблять. Да пускай лучше на меня попробуют… Я готов это терпеть», — приводит заявление Усика корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, крестный ход в Киеве посетили более 250 тысяч человек, хотя украинские власти пытались помешать верующим добраться до Киева — например, перевозчикам было «рекомендовано» не выполнять рейсы в столицу.

Отметим, Усик нередко позволяет себе резко критиковать политику властей Украины. После боксерского поединка, проведенного в Москве, на спортсмена ополчилась украинская общественность.

Сам Усик в среду заявил, что отказывается от звания Героя Украины, которое ему предложил присвоить премьер-министр страны Владимир Гройсман.