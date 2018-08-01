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В Росгвардии рассказали, как обеспечивали безопасность глав 39 стран во время ЧМ-2018
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    В Росгвардии рассказали, как обеспечивали безопасность глав 39 стран во время ЧМ-2018

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    В Росгвардии рассказали, как обеспечивали безопасность глав 39 стран во время ЧМ-2018

    Москва, 1 августа. Во время ЧМ-2018 бойцы Росгвардии обеспечили безопасность глав 39 государств.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, 42 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии находились в составе группировок войск в городах-организаторах турнира. Силы Росгвардии обеспечили безопасность 39 глав иностранных государств. Также войска национальной гвардии участвовали в охране фестивалей болельщиков, матчей чемпионата мира, церемонии открытия турнира и в охране свыше 200 тренировок команд.

    Отметим, что представители Франции заявляли, что остались довольны безопасностью футбольного турнира. По словам сотрудника посольства Франции в России Поля-Бертран Баретс, Россия прекрасно справилась с организацией  турнира.

    Напомним, что российский президент Владимир Путин сообщал, что все люди, приехавшие на чемпионат мира, чувствовали себя в безопасности.  Он отмечал, что огромная работа по обеспечению безопасности была очень надежной и незаметной для большинства людей.

    Автор: Денис Коробейников
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