В Росгвардии рассказали, как обеспечивали безопасность глав 39 стран во время ЧМ-2018

Москва, 1 августа. Во время ЧМ-2018 бойцы Росгвардии обеспечили безопасность глав 39 государств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 42 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии находились в составе группировок войск в городах-организаторах турнира. Силы Росгвардии обеспечили безопасность 39 глав иностранных государств. Также войска национальной гвардии участвовали в охране фестивалей болельщиков, матчей чемпионата мира, церемонии открытия турнира и в охране свыше 200 тренировок команд.

Отметим, что представители Франции заявляли, что остались довольны безопасностью футбольного турнира. По словам сотрудника посольства Франции в России Поля-Бертран Баретс, Россия прекрасно справилась с организацией турнира.

Напомним, что российский президент Владимир Путин сообщал, что все люди, приехавшие на чемпионат мира, чувствовали себя в безопасности. Он отмечал, что огромная работа по обеспечению безопасности была очень надежной и незаметной для большинства людей.