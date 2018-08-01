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Трамп потребовал прекратить расследование «российского вмешательства» в выборы США
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    Трамп потребовал прекратить расследование «российского вмешательства» в выборы США

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    Трамп потребовал прекратить расследование «российского вмешательства» в выборы США

    Вашингтон, 1 августа. Глава Минюста США, генпрокурор страны Джефф Сешнс должен прекратить расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

    «Это ужасная ситуация, и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует немедленно остановить эту сфальсифицированную охоту на ведьм, прежде чем она продолжит и дальше марать нашу страну», — написал американский лидер в своем twitter-аккаунте.

    Ранее Трамп назвал обвинения о якобы «вмешательстве» России в выборы президента США выдумкой.

    Россия неоднократно опровергала обвинения во «вмешательстве» в свой адрес, указывая на голословность подобных заявлений. Как отмечали в министерстве иностранных дел РФ, власти США до сих пор не привели никаких доказательств, подтверждающих факт вмешательства.

    16 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с американским коллегой подчеркнул, что Россия не вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США.

    Автор: Тимур Румянцев
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