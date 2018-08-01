Трамп потребовал прекратить расследование «российского вмешательства» в выборы США

Вашингтон, 1 августа. Глава Минюста США, генпрокурор страны Джефф Сешнс должен прекратить расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

«Это ужасная ситуация, и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует немедленно остановить эту сфальсифицированную охоту на ведьм, прежде чем она продолжит и дальше марать нашу страну», — написал американский лидер в своем twitter-аккаунте.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Ранее Трамп назвал обвинения о якобы «вмешательстве» России в выборы президента США выдумкой.

Россия неоднократно опровергала обвинения во «вмешательстве» в свой адрес, указывая на голословность подобных заявлений. Как отмечали в министерстве иностранных дел РФ, власти США до сих пор не привели никаких доказательств, подтверждающих факт вмешательства.

16 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с американским коллегой подчеркнул, что Россия не вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США.