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Минэкономразвития РФ оценило влияние торговых войн на стоимость нефти
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    Минэкономразвития РФ оценило влияние торговых войн на стоимость нефти

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    Минэкономразвития РФ оценило влияние торговых войн на стоимость нефти

    Москва, 1 августа. Падение цен на нефть в июле связано с решением ОПЕК+ нарастить добычу, а также с опасениями участников рынка относительно перспективы глобального роста на фоне торговых войн. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития Российской Федерации «Картина экономики. Июль 2018 года».

    В обзоре отмечается, что снижение цен на нефть в июле вызвано решением ОПЕК+ нарастить объемы добычи.

    «Еще одним фактором падения цен на нефть и другие сырьевые товары стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях разворачивающихся торговых войн», — говорится в обзоре.

    Напомним, в июле власти США установили пошлины на уровне 25% на импорт некоторых товаров из Китая. Позднее власти Китая ввели ответные меры, повысив до 25% пошлины на импорт 659 американских товаров.

    Автор: Артем Никулин
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