Минэкономразвития РФ оценило влияние торговых войн на стоимость нефти

Москва, 1 августа. Падение цен на нефть в июле связано с решением ОПЕК+ нарастить добычу, а также с опасениями участников рынка относительно перспективы глобального роста на фоне торговых войн. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития Российской Федерации «Картина экономики. Июль 2018 года».

В обзоре отмечается, что снижение цен на нефть в июле вызвано решением ОПЕК+ нарастить объемы добычи.

«Еще одним фактором падения цен на нефть и другие сырьевые товары стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях разворачивающихся торговых войн», — говорится в обзоре.

Напомним, в июле власти США установили пошлины на уровне 25% на импорт некоторых товаров из Китая. Позднее власти Китая ввели ответные меры, повысив до 25% пошлины на импорт 659 американских товаров.