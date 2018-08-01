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Кабмин внесет законопроект о расселении аварийного жилья в Госдуму осенью — Мутко
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    Кабмин внесет законопроект о расселении аварийного жилья в Госдуму осенью — Мутко

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    Кабмин внесет законопроект о расселении аварийного жилья в Госдуму осенью — Мутко

    Москва, 1 августа. Российское правительство внесет в Государственную думу законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья осенью, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    Мутко уточнил, что законопроект предусматривает сохранение механизма софинансирования со стороны регионов и Фонда ЖКХ. Политик добавил, что живущим в аварийных домах, которые не являются собственниками квартир, могут предложить переехать в арендный или социальный фонд.

    «Нужен механизм, который бы всех устроил», — подчеркнул Мутко.

    Вице-премьер отметил, что на расселение аварийного жилья в России необходимо направлять не менее 40 миллионов рублей каждый год. Однако окончательные объемы финансирования программы будут известны после 20 сентября, когда правительство утвердит параметры федерального бюджета.

    Автор: Дарья Смолина
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