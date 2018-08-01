Кудрин заявил о сокращении числа чиновников на треть за 6 лет после цифровизации экономики

Москва, 1 августа. Цифровизация экономики страны позволит сократить на треть количество чиновников за шесть лет, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин​​​ во время заседания Совета Федерации по цифровой экономике.

Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, отметил, что после цифровизации экономики проверок станет меньше, потому что система станет максимально прозрачной.

«Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации, цифрового процесса», — пояснил он.

Он заверил, что Счетная палата станет площадкой, где активно будут внедряться процессы цифровизации. Глава совета Центра стратегических разработок убежден, что эти шаги позволят в два раза сократить свою нагрузку в контрольно-надзорной деятельности на предприятиях, в бизнесе и бюджетных учреждениях.