СМИ рассказали, почему новые санкции США против России и Ирана не сработают

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи New sanctions on Russia and Iran are unlikely to work. Here’s why («Новые санкции в отношении России и Ирана вряд ли сработают. Вот почему»), опубликованной на портале The Conversation.

Члены Конгресса хотят ввести новые жесткие санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в американские выборы. Санкции против Северной Кореи будут оставаться в силе, пока Пхеньян не продемонстрирует прогресс в денуклеаризации. И после разрыва ядерного соглашения с Ираном администрация Дональда Трампа готовится ввести, по словам госсекретаря Майка Помпео, «самые сильные санкции в истории» — в попытке заключить более выгодную сделку по ограничению оружия Тегерана и изменить его политику в регионе.

Американские чиновники утверждают, что санкции являются эффективным средством достижения политических целей, но так ли это? Будут ли успешными новые меры против Москвы и Тегерана?

Исследования по вопросу санкций показали, что иногда они могут быть эффективными. Но для этого должны выполняться три ключевых условия: поддержка союзников, готовность обеспечить соблюдение санкций и стимулы к переговорам. Отсутствие всех трех факторов в случае с Россией и Ираном означает, что новые меры, вероятно, не сработают.

Односторонние санкции неэффективны

Союзники США по НАТО, как правило, играют ключевую роль в успехе санкций, поэтому односторонние санкции, какими являются предлагаемые меры против России и Ирана, редко бывают эффективными. Хотя Европейский союз ранее и вводил санкции против России из-за ее действий на Украине, последние законодательные меры, предложенные в Конгрессе, будут односторонними.

В мире, который становится все более глобализированным, у односторонних санкций есть множество препятствий. Одно крупное исследование, опубликованное в 1990-х годах Институтом международной экономики Петерсона, показало, что односторонние санкции США достигали своих внешнеполитических целей только в 13% случаев.

Односторонние санкции могут работать только в тех редких случаях, когда «наказываемая» страна ведет обширную торговлю с США. И Россия с Ираном под это определение не попадают. Россия находится далеко не на первом месте в списке торговых партнеров США, а Иран и вовсе не имеет практически никаких экономических или коммерческих отношений с Америкой.

Более того, когда та или иная страна оказывается под санкциями, она часто начинает искать другие варианты коммерческих связей. Так было с Кубой. Когда после прихода к власти Фиделя Кастро США ввели санкции против своего бывшего торгового партнера, Гавана обратилась за помощью к Москве и стала частью коммунистического блока.

Иран тоже диверсифицировал свою экономику перед лицом санкций со стороны США и других западных стран, сместив торговлю на Восток и начав все чаще продавать нефть и покупать товары в Китае, Индии и других азиатских странах.

Готовность выполнять обещания

Второй фактор, влияющий на эффективность санкций, заключается в том, готова ли и способна ли страна, вводящая санкции, обеспечить соблюдение этих мер.

Перспектива потерять 2 миллиона баррелей нефти в день уже повлияла на мировые рынки. Чтобы успокоить инвесторов, Госдепартамент США в начале июля тихо объявил, что Вашингтон позволит таким странам, как Китай, Индия и Турция, сократить импорт нефти из Ирана «на индивидуальной основе». Таким образом они дали понять, что позволят некоторым государствам сохранить достаточно высокий уровень импорта иранской нефти, тем самым сдерживая влияние санкций.

Иными словами, стремление смягчить потенциальное воздействие новых санкций на мировые финансовые рынки может перевесить саму цель их введения. Если США и их основные союзники не в состоянии или не желают платить цену за соблюдение санкций, эффективность этих санкций неизбежно снижается.

Принуждение и соблюдение

Третьим фактором, влияющим на успех, является необходимость сочетать санкции с дипломатическими переговорами. Предложение об отмене санкций может стать хорошей разменной монетой, чтобы убедить страну пойти на компромисс и изменить свою политику.

Ирония в случае с Ираном заключается в том, что именно эта форма санкционной дипломатии помогла заключить ядерную сделку 2015 года. Жесткие санкции США, ООН и Евросоюза сочетались с предложением снять их, если Иран выполнит требования по ограничению своей ядерной программы и согласится на внутренние проверки. В период с 2016 по начало 2018 года Международная комиссия по атомной энергии 10 раз проверяла выполнение Ираном его части сделки, и санкции были сняты.

Если санкции США и ЕС в отношении России и имели некоторый эффект, то новые меры, рассматриваемые в Конгрессе, вряд ли окажут существенное влияние.

Возможно, администрация Трампа думает, что может действовать в одиночку во внешней политике, но по многим вопросам, особенно санкций и нераспространения, без поддержки других стран ей ничего не удастся.