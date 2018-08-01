Киев, 1 августа. Украинский боксер Александр Усик отказался от звания Героя Украины, которое ранее предложил присвоить спортсмену премьер страны Владимир Гройсман. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не надо мне ничего давать (звание Героя Украины — Прим.ФАН), просто не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду. Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать. Герой? Для своего народа, для определенного круга я уже являюсь героем. Мне не нужны звезды, какие-то регалии», — передает корреспондент ФАН слова Усика с его пресс-конференции в киевском ТРЦ «Галерея».

Напомним, 22 июля глава правительства Украины выступил с предложением присвоить Усику звание Героя Украины после победы боксера над Муратом Гассиевым в Москве.

Сам 31-летний Усик заявлял, что ничего не слышал о такой инициативе Гройсмана, а вопросы украинских журналистов о принадлежности Крыма и об «агрессоре РФ» называл «собачьими».

Украинец одержал победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов.