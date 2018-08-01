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Идем во все точки: Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии зависеть от российского рынка
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    Идем во все точки: Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии зависеть от российского рынка

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    Идем во все точки: Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии зависеть от российского рынка

    Минск, 1 августа. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика диверсифицирует продажи продовольствия по всей планете, чтобы не зависеть от российского рынка. Об этом передает белорусское агентство БЕЛТА.

    Он напомнил, что Минск активно пробивается на китайский рынок.

    «Мы диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка», — подчеркнул Лукашенко.

    Он также уточнил, что Белоруссия «идет во все точки», чтобы реализовать «то, что на сегодняшний день производит с избытком».

    Кроме того, белорусский президент полагает, что в будущем спрос на продовольствие в мире будет в два раза выше, чем на данном этапе.

    «Как только увидим, что надо больше [продовольствия], мы увеличим», — резюмировал президент.

    Напомним, ранее Лукашенко не исключил приватизации белорусских сельскохозяйственных предприятий.

    Автор: Дана Балан
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