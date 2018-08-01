Московский информационный центр ООН получил из США подозрительную посылку с волосами

Москва, 1 августа. Информационный центр ООН в Москве получил подозрительную посылку, внутри которой оказались волосы. Отправителем были указаны США, сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы столицы получили заявление от юриста московского информационного центра ООН.

«Поступил звонок от инспектора по охране дипломатического представительства о том, что в представительстве ООН получили корреспонденцию с подозрительным конвертом, в котором находятся волосы», — приводит слова источника РИА Новости.

На посылке как отправители были указаны США, при этом конкретного адреса или имени не было. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают, несет ли посылка какую-то опасность, а также выявляют возможные признаки уголовного преступления в этом деянии.