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Московский информационный центр ООН получил из США подозрительную посылку с волосами
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    Московский информационный центр ООН получил из США подозрительную посылку с волосами

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    Московский информационный центр ООН получил из США подозрительную посылку с волосами

    Москва, 1 августа. Информационный центр ООН в Москве получил подозрительную посылку, внутри которой оказались волосы. Отправителем были указаны США, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Правоохранительные органы столицы получили заявление от юриста московского информационного центра ООН.

    «Поступил звонок от инспектора по охране дипломатического представительства о том, что в представительстве ООН получили корреспонденцию с подозрительным конвертом, в котором находятся волосы», — приводит слова источника РИА Новости.

    На посылке как отправители были указаны США, при этом конкретного адреса или имени не было. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают, несет ли посылка какую-то опасность, а также выявляют возможные признаки уголовного преступления в этом деянии.

    Автор: Катерина Иванова
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