Еврокомиссия выделила Греции более 37 млн евро для приема мигрантов

Афины, 1 августа. Более 37 миллионов евро получила Греция от Еврокомиссии для улучшения условий приема мигрантов в стране, говорится в сообщении ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия выдала дополнительные 37,5 миллиона евро для улучшения условий приема мигрантов в Греции», — говорится в сообщении.

Средства были выделены Греции в рамках Фонда по убежищам, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund). Отмечается, что 31,1 миллион евро пойдут на оказание услуг мигрантам, в том числе в области здравоохранения, перевода и питания. Оставшиеся 6,4 миллиона евро будут выделены Международной организации по миграции (International Organisation for Migration), в том числе, для улучшения условий приема беженцев.

Еврокомиссия напомнила, что в течение трех лет она направила около 1,6 миллиарда евро помощи для решения связанных с миграцией в Греции проблем.