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Еврокомиссия выделила Греции более 37 млн евро для приема мигрантов
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    Еврокомиссия выделила Греции более 37 млн евро для приема мигрантов

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    Еврокомиссия выделила Греции более 37 млн евро для приема мигрантов

    Афины, 1 августа. Более 37 миллионов евро получила Греция от Еврокомиссии для улучшения условий приема мигрантов в стране, говорится в сообщении ЕК.

    «Сегодня Еврокомиссия выдала дополнительные 37,5 миллиона евро для улучшения условий приема мигрантов в Греции», — говорится в сообщении.

    Средства были выделены Греции в рамках Фонда по убежищам, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund). Отмечается, что 31,1 миллион евро пойдут на  оказание услуг мигрантам, в том числе в области здравоохранения, перевода и питания. Оставшиеся 6,4 миллиона евро будут выделены Международной организации по миграции (International Organisation for Migration), в том числе, для улучшения условий приема беженцев.

    Еврокомиссия напомнила, что в течение трех лет она направила около 1,6 миллиарда евро помощи для решения связанных с миграцией в Греции проблем.

    Автор: Дарья Смолина
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