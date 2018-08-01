Под Петербургом состоится фестиваль-реконструкция «На дальних рубежах Ленинграда»

Санкт-Петербург, 1 августа. Третий военно-исторический фестиваль, посвященный героической битве за Ленинград состоится 5 августа в деревне Яльгелево Ленинградской области. Вход на мероприятие свободный.

Участники фестиваля смогут воссоздать эпизод боев 1941 года с участием военной техники и артиллерии, интерактивную экспозицию полевого быта. По словам организатора фестиваля «На дальних рубежах Ленинграда» Павла Желтова, школьники хорошо знают битву за Москву, оборону Сталинграда и другие крупные сражения. Но битва за Ленинград продолжалась больше четырех лет, и о ней известно немного.

«Блокада, метроном, Таня Савичева, Невский пятачок – вот, пожалуй, и все что всплывает памяти об этом периоде. Но, на наш взгляд, историю родного города следует знать все же чуть лучше. К сожалению, в тени истории прорыва и снятия блокады Ленинграда тонут героические эпизоды борьбы под стенами нашего города летом и осенью 1941 года», — пояснил он.

Целью фестивалей является рассказ для широкой публики о малоизвестных сражениях, которые заложили фундамент будущих побед под Ленинградом.



Трагические события начала Великой Отечественной войны воссоздадут на поле боя более 150 реконструкторов из разных регионов России. Борьба Красной армии с превосходящими силами противника продолжалась на этой территории более трех лет.

Организаторы отметили, что 5 августа будет представлен один из небольших эпизодов сражения. В ходе реконструкции задействуют технику военных лет: бронетехнику, грузовые и легковые автомобили, артиллерию и даже авиацию.

Зрелищность мероприятия усилит профессиональная пиротехника, применяемая на поле боя. Реконструкция начнется в 13.00, с 12.00 будут работать интерактивные экспозиции, демонстрирующие быт враждующих сторон на Ленинградском фронте.

