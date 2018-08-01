ЧМ-2018 поднял посещаемость РПЛ, в первом туре установлен рекорд

Москва, 1 августа. Рекордное количество зрителей посетили матчи первого тура нового сезона чемпионата России по футболу. На стадионы пришли 169 600 болельщиков, год назад первый тур РПЛ привлек на трибуны на 70 тысяч человек меньше.

???? В 1-м туре #РПЛ сезона-2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей (21 200 в среднем)! Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).



Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч). #РПЛ pic.twitter.com/qbk4afddWe — Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 31, 2018

Отметим, интерес болельщиков к старту нового сезона объясним: в России недавно завершился чемпионат мира по футболу. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата, сумев добраться до 1/4 финала мундиаля, а многие города обзавелись новыми стадионами и прекрасной инфраструктурой.

Напомним, обеспечение эффективного использования наследия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин ранее назвал важнейшей задачей. После окончания мундиаля глава государства призвал ни в коем случае не допустить ситуацию, при которой стадионы и тренировочные базы, которые были построены к ЧМ, будут пустовать.