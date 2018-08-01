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ЧМ-2018 поднял посещаемость РПЛ, в первом туре установлен рекорд
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    ЧМ-2018 поднял посещаемость РПЛ, в первом туре установлен рекорд

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    ЧМ-2018 поднял посещаемость РПЛ, в первом туре установлен рекорд

    Москва, 1 августа. Рекордное количество зрителей посетили матчи первого тура нового сезона чемпионата России по футболу. На стадионы пришли 169 600 болельщиков, год назад первый тур РПЛ привлек на трибуны на 70 тысяч человек меньше.

    Отметим, интерес болельщиков к старту нового сезона объясним: в России недавно завершился чемпионат мира по футболу. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата, сумев добраться до 1/4 финала мундиаля, а многие города обзавелись новыми стадионами и прекрасной инфраструктурой. 

    Напомним, обеспечение эффективного использования наследия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин ранее назвал важнейшей задачей. После окончания мундиаля глава государства призвал ни в коем случае не допустить ситуацию, при которой стадионы и тренировочные базы, которые были построены к ЧМ, будут пустовать.    

    Автор: Федор Веснин
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