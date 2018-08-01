Российские военные применяют сирийский опыт в конкурсах АрМИ-2018

Кубинка, 1 августа. Опыт военнослужащих военной полиции Минобороны РФ, который был получен при выполнении задач в Сирии, был использован в испытаниях конкурса «Страж порядка» на Армейских международных играх АрМИ-2018. Об этом заявил главный судья конкурса «Страж порядка» полковник Александр Попов.

По его словам, 3 августа в рамках АрМИ-2018 пройдет следующий этап конкурса военной полиции «Страж порядка».​ В нынешнем году в программу конкурса были внесены коррективы с учетом опыта, который был получен российскими военнослужащими при выполнении специальных задач на территории Сирии.

Попов напомнил, что деятельность военной полиции связана с выполнением задач, которые сопряжены с риском, поэтому каждый военнослужащий должен обладать хорошей реакцией, а также уметь защитить окружающих и себя.

«В этой связи немаловажное значение играет боевая и физическая подготовка каждого военного полицейского. Он должен уметь в совершенстве владеть оружием. В повседневной деятельности военная полиция использует специальные средства - частично на одном из этапов они тоже используются», — пояснил Попов.

Накануне в огневом центре парка «Патриот» состоялся первый этап конкурса «Страж порядка». Бойцы военной полиции из России и Ирана соревновались в стрельбе. Первое и третье места заняли российские военнослужащие, военные из Ирана заняли второе место.