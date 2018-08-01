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Google создает поисковик с жесткой цензурой
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    Google создает поисковик с жесткой цензурой

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    Google создает поисковик с жесткой цензурой

    Вашингтон, 1 августа. Американская корпорация Google ведет работу над созданием поисковой системы с жесткой цензурой.

    По словам сотрудника издания Intercept Райана Галлахера, который знаком с планами компании, проект, ориентированный на Китай, носит кодовое название Dragonfly. В поисковую систему встроят специальные алгоритмы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта.

    Поисковик, который планируют к запуску в стране через шесть-девять месяцев, будет блокировать пользователям доступ к запрещенным источникам информации, к которым в КНР относят также социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. Программа будет доступна для устройств с операционной системой Android и для персональных компьютеров.

    Google создает поисковик с жесткой цензурой

    В то же время Галлахер выразил свое беспокойство в отношении задумки Google, ведь проект сможет стать угрозой компаниям, которые пытаются вести бизнес в Китае, не поддаваясь установленной в стране цензуре.

    Стоит отметить, что американская корпорация в своей деятельности ориентируется не только на китайский рынок, но и недавно обновила приложение для смартфонов Google Assistant, которое теперь доступно пользователям на русском языке.

    Автор: Екатерина Кухарева
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