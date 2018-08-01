Новая ТЭЦ в Крыму обошла антироссийские санкции и украинскую блокаду

Симферополь, 1 августа. В Крыму завершилось строительство первой очереди Сакской ТЭЦ, которая обеспечит энергосистему республики дополнительными 90 МВт электроэнергии. Уникальный проект обошел антироссийские санкции и украинскую блокаду полуострова.

Строительство первой очереди новой ТЭЦ планировалось завершить за 19 месяцев, однако справиться с работами удалось со значительным опережением сроков — всего за 9,5 месяцев.

При этом, как отметили в компании «КРЫМТЭЦ», теплоэлектроцентраль является первым в стране объектом генерации, при строительстве которого использовалось только оборудование отечественного производства, передает «ПолитНавигатор».

«Санкции, введенные рядом государств против России, лишь подстегнули развитие отечественного машиностроения в области энергетики», — отметили в компании.

Вторая очередь ТЭЦ в Саках должна начать работу уже в ноябре. После этого начнутся работы по модернизации Симферопольской ТЭЦ: к 2020 году ее мощности планируют увеличить на 210 МВт. Также на полуострове строятся «Таврическая» и «Балаклавская» ПГУ-ТЭС.

Как уточнили в компании «КРЫМТЭЦ», по завершении всех работ к 2022 году общая мощность энергоисточников Крыма должна составить свыше 1708 МВт.

Почсле референудума в 2014 году и вхождении в состав России Крым неоднократно подвергался энергетической блокаде со стороны Киева. Украинские националисты и члены запрещенного в РФ «Меджлиса»1 в 2015 году подорвали четыре ЛЭП, которые снабжали полуостров электроэнергией со стороны Украины. В результате республика была полностью обесточена. Россия экстренно запустила в Крым энергомост с Кубани.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев и ряд западных государств результатов народного волеизъявления не признает. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма закрыт, обращая внимание на то, что его вхождение в РФ произошло демократическим путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.