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Пользователей Facebook и Instagram научат контролировать время, проведенное в соцсетях
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    Пользователей Facebook и Instagram научат контролировать время, проведенное в соцсетях

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    Пользователей Facebook и Instagram научат контролировать время, проведенное в соцсетях

    Москва, 1 августа. Социальные сети Facebook и Instagram научат своих пользователей контролировать время, проведенное в приложениях и на сайтах, с помощью специальной функции, говорится в совместном заявлении представителей Instagram и Facebook Амита Ренейдива и Дэвида Гинзберга​​​.

    Предложение было разработано совместно с учеными и специалистами в области психического здоровья. Разработчики Facebook и Instagram решили позволить своим пользователям контролировать время, проведенное в соцсетях.

    Для этого на каждом устройстве можно будет подключить специальную функцию, которая будет показывать владельцу гаджета, сколько времени он провел в соцсетях. При достижении установленного лимита будет всплывать соответствующее окно.

    «Сегодня мы объявляем о новых инструментах, которые помогут людям контролировать время, проведенное в Facebook и Instagram: панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений», — пояснили Ренейдив и Гинзберг.

    Пользователей Facebook и Instagram научат контролировать время, проведенное в соцсетях

    Автор: Катерина Иванова
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