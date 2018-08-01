Пользователей Facebook и Instagram научат контролировать время, проведенное в соцсетях

Москва, 1 августа. Социальные сети Facebook и Instagram научат своих пользователей контролировать время, проведенное в приложениях и на сайтах, с помощью специальной функции, говорится в совместном заявлении представителей Instagram и Facebook Амита Ренейдива и Дэвида Гинзберга​​​.

Предложение было разработано совместно с учеными и специалистами в области психического здоровья. Разработчики Facebook и Instagram решили позволить своим пользователям контролировать время, проведенное в соцсетях.

Для этого на каждом устройстве можно будет подключить специальную функцию, которая будет показывать владельцу гаджета, сколько времени он провел в соцсетях. При достижении установленного лимита будет всплывать соответствующее окно.