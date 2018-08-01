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Найдены пропавшие в Екатеринбурге друзья: в живых осталась только девушка
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    Найдены пропавшие в Екатеринбурге друзья: в живых осталась только девушка

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    Найдены пропавшие в Екатеринбурге друзья: в живых осталась только девушка

    Екатеринбург, 1 августа. Пропавших несколько дней назад трех друзей нашли в Екатеринбурге, в живых осталась только девушка.

    Трое друзей Елизавета Ж., Денис К., и Михаил Ф. пропали 28 июля. В первой половине дня их видели в доме на переулке Волчанском Лечебного микрорайона города, после этого они пошли на улицу и перестали выходить на связь.

    Тела молодых людей нашли лесу, девушка была живой, и ее незамедлительно доставили в больницу. Что стало причиной смерти Михаила Ф. и Дениса К., станет известно после вскрытия, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.  

    «Оснований полагать, что смерть имела насильственный характер и связана с противоправными действиями посторонних лиц, не имеется», — цитирует Ura.ru Шульгу.

    По неподтвержденным данным, причиной смерти молодых людей могла стать передозировка наркотиков.  

    Автор: Дарья Смолина
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