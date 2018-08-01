Спасенный в Пакистане российский альпинист рассказал, что помогло ему выжить

Санкт-Петербург, 1 августа. Спасенный петербургский альпинист Александр Гуков, который в течение недели был заблокирован на склоне горы Латок-1 в Пакистане, рассказал о том, что помогло ему выжить.

По его словам, уже на третий день полного одиночества у него начались галлюцинации

«Мне привиделся альпинист, с которым я пытался покорить Латок-1 за год до этого, — вспоминает Александр. — Мне казалось, что мы сидим с ним вдвоем и едим пельмени».

Единственной целью Гукова в тот момент было не замерзнуть насмерть. Для этого он на протяжении все недели делал себе массаж ног и рук. Это осложнялось непогодой. Так, в один из дней палатку петербуржца засыпало снегом, в результате чего он не мог пошевелиться. Несколько дней альпинист занимался откапыванием из снега, но уже через какое-то время он буквально выбился из сил.

«И мои ноги так и были присыпаны. Поэтому я их и отморозил», — рассказал он.

Вместе с этим Гукову придавало сил осознание того, что его пытаются спасти.

«Я слышал вертолеты, но понимал что облачность низкая, поэтому ко мне они не долетят. Но это придавало сил», — отметил альпинист, передает «Комсомольская правда».

Альпинисты Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска неделю назад застряли на горе Латок-1 высотой 7145 метров в хребте Каракорум в Гилгит-Балтистане в Кашмире. Глазунов сорвался и погиб. Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров.