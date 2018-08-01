С любых высот — в любое пекло! В Москве открыли памятник генералу армии Василию Маргелову. ФАН-ТВ 

В Москве прошла церемония открытия памятника командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Памятник установлен в год 110-летия со дня рождения Маргелова «Союзом десантников России» совместно с Воздушно-десантными войсками. Он был разработан в Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие сын Василия Маргелова — разведчик, генерал-полковник Виталий Маргелов, действующий генерал армии Сергей Шойгу и другие представители Министерства обороны, Государственной Думы и ветеранских организаций.

«Василий Филиппович командовал десантными войсками почти четверть века. За это время он завоевал огромный авторитет и уважение военнослужащих. Традиции, заложенные им, позволили Воздушно-десантным войскам по праву стать элитой Вооруженных Сил и резервом Верховного главнокомандующего. И сегодня маргеловские заветы остаются непререкаемыми», — заявил в своем выступлении министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Общеизвестна расшифровка аббревиатуры ВДВ — Войска дяди Васи. Когда отец впервые услышал это, он сказал: «Вот чудаки, что придумали, причем здесь дядя Вася? ВДВ — это Войска для войны. Это должны быть самые боеспособные, самые мобильные и самые дерзкие войска», — вспоминает сын В. Маргелова, советский и российский разведчик, генерал-полковник Виталий Маргелов.

Памятник установлен на улице Маргелова. Здесь накануне Дня ВДВ на открытии монумента собрались как действующие десантники, так и бывшие представители войск.