«Порошенко послали сигнал из Европы»: политолог объяснил массовое увольнение в ВСУ

Москва, 1 августа. Массовые увольнения в армии могли спровоцировать переговоры украинского президента Петра Порошенко с властями Германии и Франции. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов.

По его словам, во время переговоров Петра Порошенко в НАТО с властями Германии и Франции, президенту послали сигнал из Европы, о том что военную активность на Горловском направлении необходимо остановить. Отмена наступления ВСУ спровоцировала увольнение части офицеров.

«Это вызвало недовольство многих горячих голов среди офицеров. Возможно, с этим связана волна увольнений», — заявил Корнилов в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Однако украинский президент может не прислушаться к словам европейских властей. После провала идеи с томосом, СБУ активизировалась на юго-востоке Украины. Порошенко может в будущем устроить на Донбассе серьезную вооруженную провокацию, передает слова Корнилова «Политнавигатор».

Напомним, что ранее стало известно, что около 20 тысяч военных планируют уйти из украинской армии до конца 2018 года. Об этом 30 июля глава Минобороны Украины Степан Полторак написал в письме премьер-министру Владимиру Гройсману. Основная причина — низкий уровень военного обеспечения. С начала года из ВСУ уволились 11 тысяч человек.