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«Хайп сходит на нет»: в МЭР рассказали о востребованности криптовалют в РФ
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    «Хайп сходит на нет»: в МЭР рассказали о востребованности криптовалют в РФ

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    Ажиотаж вокруг криптовалют в России сходит на нет — МЭР

    Самара, 1 августа. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ажиотаж вокруг криптовалют постепенно сходит на нет. Такое мнение он высказал на полях молодежного форума «iВолга-2018» в Самарской области. 

    «Хайп, который был вокруг этой тематики еще полгода назад, сходит на нет», — прокомментировал российский министр вопрос одного из участников форума.

    Он отметил, что в нынешнем виде криптовалюты не могут играть роль традиционных средств. При этом Орешкин не считает их валютой как таковой из-за отсутствия устойчивости. 

    По мнению главы МЭР, это криптоактив, ценность которого постоянно колеблется. В России пока не выработано законодательство о криптовалюте. Нет правового стутса у криптовалюты, ICO, и майнинга. 

    На рассмотрение Госдумы был вынесен соответствующий проект закона. Документ прошел первое чтение, в него необходимо внести ряд поправок. Здест отмечается, что криптовалюта является цифровым финансовым активом, который не считается законным средством оплаты за товары и услуги в России.

    Автор: Юлия Шелковенко
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