«Хайп сходит на нет»: в МЭР рассказали о востребованности криптовалют в РФ

Самара, 1 августа. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ажиотаж вокруг криптовалют постепенно сходит на нет. Такое мнение он высказал на полях молодежного форума «iВолга-2018» в Самарской области.

«Хайп, который был вокруг этой тематики еще полгода назад, сходит на нет», — прокомментировал российский министр вопрос одного из участников форума.

Он отметил, что в нынешнем виде криптовалюты не могут играть роль традиционных средств. При этом Орешкин не считает их валютой как таковой из-за отсутствия устойчивости.

По мнению главы МЭР, это криптоактив, ценность которого постоянно колеблется. В России пока не выработано законодательство о криптовалюте. Нет правового стутса у криптовалюты, ICO, и майнинга.

На рассмотрение Госдумы был вынесен соответствующий проект закона. Документ прошел первое чтение, в него необходимо внести ряд поправок. Здест отмечается, что криптовалюта является цифровым финансовым активом, который не считается законным средством оплаты за товары и услуги в России.