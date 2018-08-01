«Северный поток — 2» начнут строить раньше срока: эксперт объяснил, как обойти ловушки Киева

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Deutsche Welle рассказал, как можно остановить российский проект газопровода в обход Украины «Северный поток — 2».

По словам Витренко, остановить строительство газопровода могут американские санкции или позиция датской стороны, которая может отсрочить реализацию проекта.

Глава «Нафтогаза» заявил, что Германия все-таки может прийти к пониманию, что «Северный поток — 2» «реально опасен» для Европы.

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, надежды представителя «Нафтогаза» не имеют ничего общего с реальностью.

«Препятствия «Северному потоку — 2» еще не сняты. У него есть серьезные оппоненты, ключевые из которых — это, конечно, США, которые хотят продавать европейцам свой сжиженный газ по цене на 25—30% дороже российской, и Украина, которая мечтает оставаться главным транзитером российского газа в Европу. Но позиция Вашингтона и Киева выражается пока только вербально, это все устные угрозы. В действительности же реальных факторов, которые могли бы развернуть проект нового российского газопровода, нет», — заметил Александр Пасечник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Аналитик подчеркнул, что в Германии всецело выступают за «Северный поток — 2».

«Может, это в открытую не озвучивается и не пропагандируется, чтобы лишний раз не раздражать Вашингтон. Германия не может самозабвенно кричать, что она будет крупнейшим транзитным хабом и самой надежной транзитной газовой страной в Европе, практически заняв место Украины по масштабу прокачки газа. Но тем не менее немцы это понимают и от такой роли не откажутся», — считает Александр Пасечник.

Он повторил, что на данный момент ничего не угрожает «Северному потоку — 2», кроме слов отдельных политиков. А ловушки, которые могут подстерегать проект, можно с легкостью обойти.

«Думаю, что старт работ в море может начаться даже раньше срока. Строители «Северного потока — 2» могут не дожидаться разрешения от Дании при прокладке морского участка газопровода, а получить его уже в процессе работы. А могут и не получать, а чуть скорректировать маршрут газопровода, чтобы не зависеть от датчан», — добавил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.

Напомним, «Северный поток — 2» — это газопровод протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год, который соединит Россию и Германию в обход Украины. Его строительство начнется в 2018 году, а завершится в конце 2019-го, когда он должен быть введен в эксплуатацию.