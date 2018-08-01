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Появилось новое видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом
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    Появилось новое видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом

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    Появилось новое видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом

    Москва, 1 августа. Легкомоторный самолет «Корвет» потерпел крушение в районе подмосковного города Серпухов в среду, 1 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео с места падения самолета с высоты полета квадрокоптера.

    После вылета из аэродрома Дракино двухместное легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку. Два человека, которые находились на борту самолета, пострадали, но, по предварительным данным, серьезных травм они не получили.  

    Самолет серьезно разрушен. Причины и обстоятельства крушения самолета устанавливаются. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проверит причины происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
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