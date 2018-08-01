Зюганов назвал фашистами депутатов, потребовавших запретить компартию Литвы

Вильнюс, 1 августа. Члены партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы подготовили законопроект о признании литовской коммунистической партии «преступной организацией».

Согласно тексту документа, Коммунистическая партия Литвы должна быть наделена статусом «преступной организации, которая в 1940-1941 и 1944-1990 годах помогла СССР оккупировать Литву».

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов назвал преступниками литовских парламентариев, которые подготовили данный проект закона, а также пообещал масштабный протест со стороны коммунистов, социалистов и социал-демократов со всего мира. Глава КПРФ назвал фашистами литовских консерваторов, напомнив, что приход нацистов к власти в Германии начинался с расправы над коммунистами.

«Коммунисты, социалисты, социал-демократы во Франции, Германии, Испании, Италии, Португалии, на Кипре не только осудят, но и жестко выступят, показывая всех мерзавцев, которые пытаются преследовать самое светлое, что было в истории человечества», — сказал Зюганов в комментарии изданию «Политика Сегодня».

Стоит отметить, что деятельность Коммунистической партии Литвы запрещена в республике с 1992 года, однако закон о ее запрете до сих пор не был принят.