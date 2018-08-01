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Медведев обозначил новые функции министерства просвещения РФ
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    Медведев обозначил новые функции министерства просвещения РФ

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    Медведев обозначил новые функции министерства просвещения РФ

    Москва, 1 августа. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому определяются функции министерства просвещения и его сокращенное название. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина РФ.

    По данным пояснительной записки к постановлению, министерство просвещения получило функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся.

    Постановлением также устанавливается сокращенное наименование ведомства — Минпросвещения РФ.

    Медведев обозначил новые функции министерства просвещения РФ

    Напомним, ранее премьер-министр России в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным предложил разделить министерство образования и науки на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Задачей первого должно стать решение вопросов школ и учреждений среднего специального образования. Второе ведомство будет курировать вопросы деятельности научных учреждений и вузов, а также развитие науки в стране в целом.

    Автор: Екатерина Кухарева
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