Медведев обозначил новые функции министерства просвещения РФ

Москва, 1 августа. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому определяются функции министерства просвещения и его сокращенное название. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина РФ.

По данным пояснительной записки к постановлению, министерство просвещения получило функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся.

Постановлением также устанавливается сокращенное наименование ведомства — Минпросвещения РФ.

Напомним, ранее премьер-министр России в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным предложил разделить министерство образования и науки на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Задачей первого должно стать решение вопросов школ и учреждений среднего специального образования. Второе ведомство будет курировать вопросы деятельности научных учреждений и вузов, а также развитие науки в стране в целом.