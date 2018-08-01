Железнодорожный лоукостер: «дочка» РЖД решила судьбу старых вагонов без биотуалетов

Москва, 1 августа. «Дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) намерена ввести так называемый лоукост-класс, который будет действовать в старых вагонах. Из годового отчета компании следует, что в остальных поездах ФПК планирует ввести три класса обслуживания.

Ожидается, что все поезда разделят на три типа: традиционный поезд, ночной поезд, дневной экспресс. При этом каждый из них будет делиться еще на несколько классов обслуживания, а именно — бизнес, комфорт и эконом. Так, в отдельный временный бренд «эконом-бюджет» (лоукостер) выделят старые вагоны без биотуалетов и кондиционеров до их полного списания, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что холдинг РЖД начал указывать на железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов по местному времени.