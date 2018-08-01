Китайские военные первыми пройдут «Тропу разведчика» на АрМИ-2018

Новосибирск, 1 августа. Военные Народно-освобордительной армии Китая первыми пройдут полосу препятствий «Тропу разведчика» на конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.

Соревнование проходит в Новосибирской области на базе местного военного училища. После жеребьевки выяснилось, что на полосу препятствий первыми выйдет команда из КНР. Военным предстоит преодолеть дистанцию в 700 метров.

Спортсмены должны справиться с забором НАТО, пройти через разрушенное здание, переплыть ров с водой, а также не «подорваться» на минном поле. На участников состязаний будут нападать диверсанты условного противника, им предстоит заминировать участок железнодорожной ветки.

Вместе с командой из Китая попробуют свои силы военные из Судана, Казахстана и Армении. На следующий день покажут свои умения украинцы, белорусы, россияне и армейцы Зимбабве. Команда России ранее стала рекордсменом по времени прохождения «Тропы разведчика», показав результат в 38 минут 47 секунд.