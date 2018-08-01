Донбасс сегодня: Порошенко взыскивает «ущерб» с России, поляки учат ВСУ убивать жителей ДНР и ЛНР

Донбасс, 1 августа. Украинский президент Петр Порошенко запустил «процесс взыскания с России ущерба» от войны в Донбассе. Польские военные учат украинских диверсантов. Подконтрольные киевскому режиму СМИ дискредитируют Россию в глазах жителей ДНР и ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Порошенко сдает Донбасс

Сегодня президент Украины обратился к правительству с просьбой о создании некоего координационного органа для формирования консолидированной претензии Киева к Москве за разрушения в Донбассе, которые официальная украинская власть списывает на никем не доказанную «российскую агрессию». Если упростить, указанный орган должен будет оценить ущерб в условных единицах и выставить счет Москве, а Москва — заплатить. Логика проста.

Сразу отметим, что речь о данном межведомственном органе идет и в президентском законе о «реинтеграции Донбасса», которым введен в действие новый правовой режим силовой операции Киева на юго-востоке Украины. Порошенко в своем Facebook-обращении к правительству заявил, что ежедневно «российская агрессия» якобы разрушает сотни инфраструктурных объектов Донбасса, калечит жизни и судьбы людей.

О том, что украинские войска только в минувший месяц с начала «хлебного» перемирия выпустили по городам Донбасса несколько тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов и мин, что привело к гибели и ранениям мирных людей, причинению колоссального ущерба в гражданской инфраструктуре, украинский президент не упомянул.

То, что Москва не признает никакие претензии, тем более материально-финансового характера, не являясь стороной конфликта, понятно. Понимают это и в Киеве, а уж тем более — сам Порошенко. Соответственно, цель данного органа и его работы — исключительно пропагандистская, рассчитанная более на внутреннее потребление и на поддержание антироссийской истерии на международном уровне. Но есть еще одна сторона вопроса.

В Киеве инициировали процесс перекладывания проблем Донбасса в полном объеме на плечи России. По сути, Украина публично отказывается от восстановления разрушенного региона, Россия, в свою очередь, не признает претензии, и Киеву ничего не остается, кроме как по-тихому запустить процедуру отчуждения региона. Тем более что в финансово-экономическом отношении государство Украина давно уже отказалось от Донбасса, выведя банковскую сферу и введя экономическую блокаду региона.

Польские наемники учат солдат ВСУ убивать

Пока украинский президент тешится иллюзиями хоть что-то поиметь с России, иностранные военные инструкторы и наемники оказывают украинским войскам вполне ощутимую военную помощь. Согласно последним разведданным оборонного ведомства Луганской народной республики, в Старобельский район Луганской области прибыло подразделение, состоящее преимущественно из польских военных инструкторов.

В задачи прибывшей группы входит подготовка украинских солдат к проведению диверсионно-подрывной деятельности как на линии соприкосновения, так и на территории республики.

С паспортом ДНР — на выход?

Украинские средства массовой информации выпустили очередную серию ложных информационных сообщений. В публикации речь идет о том, что с паспортным документом Донецкой народной республики в России можно находиться не более чем 12 календарных дней, в то время как с украинским — 90. СМИ ссылаются на неназванного жителя ДНР. При этом говорится, что с паспортом республики после 12 дней пребывания в РФ необходимо получать временную регистрацию, а с украинским якобы в течение 90 дней — не обязательно.

На самом деле, согласно российскому миграционному законодательству, иностранец (в том числе и гражданин Украины, ДНР и т. д.), должен в течение первых семи дней со дня пересечения государственной границы с РФ встать на миграционный учет и оформить временную регистрацию по месту пребывания. Российский миграционный закон в данном случае пока еще не делит украинцев на «донецких» и «остальных», поэтому указанные правила распространяются на всех жителей страны.

Что же касается информации украинских СМИ — это не более чем манипуляция, направленная на дискредитацию российского государства в глазах жителей Донбасса. При этом стоит подчеркнуть, что проблемы действительно существуют — как бюрократического характера, так и проблемы «человеческого фактора», но в описанном случае действует принцип «закон есть закон».