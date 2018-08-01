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Роскосмос впервые покажет макет сверхтяжелой ракеты на форуме «Армия-2018»
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    Роскосмос впервые покажет макет сверхтяжелой ракеты на форуме «Армия-2018»

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    Роскосмос впервые покажет макет сверхтяжелой ракеты на форуме «Армия-2018»

    Москва, 1 августа. Государственная корпорация Роскосмос покажет на форуме «Армия-2018» макет отечественной сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте государственных закупок.

    Отмечается, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представит макет в масштабе один к двадцати и высотой более пяти метров.

    Также «Энергия» собирается презентовать и макет новой отечественной ракеты среднего класса «Союз-5», и еще один «Союз-5» намерен представить и самарский Ракетно-космический центр «Прогресс». РКК «Энергия» работает над созданием ракеты, а на производстве РКЦ ее собираются производить.

    Помимо этого, на стенде Центра Хруничева будет презентован так называемый «Протон Средний», или «Протон-Л».

    Ранее глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщал, что «Протоны» будут летать только в рамках уже заключенных соглашений, и в 2025 году программа будет прекращена.

    Напомним, форум «Армия-2018» пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

    Автор: Дана Балан
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