Меню
Политика
Встреча Лаврова и Помпео не состоится в Сингапуре
Происшествия
Появилось новое видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом
Следующая новость
Загрузка...

    Встреча Лаврова и Помпео не состоится в Сингапуре

    38

    Встреча Лаврова и Помпео не состоится в Сингапуре

    Сингапур, 1 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео не смогут встретиться в Сингапуре.

    Об этом сообщил источник в российской делегации. Он отметил, что основной причиной является несовпадение графиков.

    «Решено проработать другие возможности для встречи», — передает слова источника ТАСС.

    Напомним, что глава МИД Сергей Лавров примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они пройдут со 2 по 4 августа в Сингапуре.  Лавров обсудит с коллегами партнерские отношения в экономической, политической и культурных плоскостях. По данным МИД РФ, во время мероприятий будет подписан ряд соглашений, в том числе по вопросу сотрудничества в условиях ЧС.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.