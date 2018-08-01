Встреча Лаврова и Помпео не состоится в Сингапуре

Сингапур, 1 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео не смогут встретиться в Сингапуре.

Об этом сообщил источник в российской делегации. Он отметил, что основной причиной является несовпадение графиков.

«Решено проработать другие возможности для встречи», — передает слова источника ТАСС.

Напомним, что глава МИД Сергей Лавров примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они пройдут со 2 по 4 августа в Сингапуре. Лавров обсудит с коллегами партнерские отношения в экономической, политической и культурных плоскостях. По данным МИД РФ, во время мероприятий будет подписан ряд соглашений, в том числе по вопросу сотрудничества в условиях ЧС.