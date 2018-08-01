«Гражданский контроль»: в Алтайском крае несостоявшийся кандидат пытается «оправдать свой провал»

Барнаул, 1 августа. Несостоявшийся кандидат в губернаторы Алтайского края от партии «Яблоко» пытается оправдать собственный провал пресловутым «административным ресурсом». Такое мнение по итогам проверки в крае высказал сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Ассоциация «Гражданский контроль» ведет мониторинг региональных и муниципальных выборов, которые завершатся в Единый день голосования 9 сентября. Члены ассоциации – авторитетные правозащитники, эксперты и юристы – выезжают в субъекты Российской Федерации, проводят рабочие встречи с членами общественных палат, уполномоченными по правам человека, юристами, лидерами общественного мнения, представителями политических партий, избирательной системы. В поле зрения «Гражданского контроля» такие важные вопросы как информирование избирателей, доступность избирательных участков, качество списков избирателей, прозрачность и законность всех избирательных процедур.

В настоящее время «Гражданский контроль» изучает ситуацию в Алтайском крае. Некоторые СМИ поспешили сообщить о том, что кандидат от регионального отделения партии «Яблоко» Виктор Рау имеет претензии к процессу сбора подписей при прохождении кандидатами так называемого «муниципального фильтра».

Как сообщил Александр Брод, представитель «Гражданского контроля», находясь в Алтайском крае, изучил ситуацию и сообщил о том, что Рау в установленные сроки не предоставил в избирательную комиссию Алтайского края документы, необходимые для его регистрации кандидатом на должность губернатора, в том числе – листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата.

Вместе с тем, как выяснили в «Гражданском контроле», Рау был своевременно извещен об отсутствии указанных документов, а также о дате, времени и месте проведения заседания избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос.

«Таким образом, усматриваются законные основания для отказа в регистрации Рау кандидатом на должность губернатора Алтайского края», – заявил Брод.

При этом и сам Рау сообщил СМИ о том, что из 534 необходимых подписей в его поддержку ему удалось получить только 368, но списал это на административный ресурс, который якобы был применен в отношении депутатов.

Избирательная комиссия Алтайского края проинформировала «Гражданский контроль» о том, что 25 июля к ним поступило обращение от Рау и 26 июля это обращение было рассмотрено на заседании комиссии. В избиркоме подчеркнули, что никаких подтверждений применения административного ресурса, давления на муниципальных кандидатов Рау. Вместе с тем, комиссия перенаправила обращение Рау в органы прокуратуры, ведется проверка. «Гражданский контроль» в свою очередь также продолжит наблюдать за ситуацией и уже подготовил обращение к прокурору Алтайского края Якову Хорошеву, в котором просит взять ситуацию под личный контроль и организовать оперативную и объективную проверку.