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Для банков Крыма хотят установить «жесткие лимиты» при кредитовании малого бизнеса
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    Для банков Крыма хотят установить «жесткие лимиты» при кредитовании малого бизнеса

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    Для банков Крыма хотят установить «жесткие лимиты» при кредитовании малого бизнеса

    Самара, 1 августа. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил о необходимости поставить «жесткие лимиты» для банков Крыма и Севастополя по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

    Участники малого и среднего бизнеса с февраля могут воспользоваться льготным кредитованием под 6,5% годовых в 14 банках страны. Приоритет в этой программе имеют бизнесмены, которые работают в важных для России отраслях — например, в сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, здравоохранении и других.

    «Единственные, кому нужно поставить жесткие лимиты — это Крым и Севастополь, — констатировал Орешкин на совещании в Самаре о роли регионов в разработке и реализации нацпроектов. — Сделать это нужно по понятным причинам: те или иные организации, которые работают там, не имеют доступа к другим регионам».

    Ранее в пресс-службе правительства сообщили о совещании по социально-экономическому развитию Крыма под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

    Автор: Катерина Иванова
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