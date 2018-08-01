Собчак: Пятидесятипятилетняя женщина не должна получать «пособие по старости»

Москва, 1 августа. Телеведущая и политик Ксения Собчак выразила свое мнение по поводу пенсионной реформы в России, отметив, что считает правильным рассмотрение вопроса о повышении пенсионного возраста.

В сообщении в социальной сети Facebook Собчак подчеркнула важность проводимых преобразований в стране. По ее мнению, законопроект должен быть подкреплен реформой всего социального обеспечения, передает «Свободная Пресса».

«Пятидесятипятилетняя женщина в современном мире не должна получать «пособие по старости», каким, по сути, является наша пенсия», — написала телеведущая.

Напомним, Государственная дума России продолжает рассмотрение реформы пенсионного законодательства, согласно которому в стране постепенно будет повышен пенсионный возраст и рост выплат.

Ранее стало известно, что в первый день августа работающие пенсионеры России традиционно получили прибавку к пенсии.