ФСБ обезвредила девять вербовщиков ИГ в Калининграде

Москва, 1 августа. В среду сотрудники управления ФСБ по Калининградской области обезвредили девять вербовщиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, передает пресс-служба ведомства.

«В ходе спецоперации задержаны девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство»1, — говорится в сообщении.

Задержанные вели идеологическую обработку жителей Калининградской области, распространяли запрещенную литературу, а также пытались склонить «жертв» к террористической деятельности. В результате деятельности преступников в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов, выехали двое россиян.

Оперативники также провели обыски в местах проживания задержанных. Были изъяты восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф-1, 168 патронов различного калибра, а также гаджеты, банковские карты и религиозная литература. В отношении четверых задержанных уже возбуждены уголовные дела. В отношении остальных продолжаются проверки.

1 Организация запрещена на территории РФ.