Facebook бьет по своим: от поисков «русских хакеров» к блокировке граждан США

Согласно сообщению социальной сети Facebook от 31 июля, только за этот день «ведомство» Марка Цукерберга заблокировало 32 страницы пользователей, которые были заподозрены в «скоординированном недостоверном поведении».

Такая практика блокировки страниц блогеров настолько идет вразрез с предыдущими заявлениями Facebook о поддержке «свободы слова и самовыражения в сети», что данному факту было посвящено сразу три материала в новостях компании.

«Это неправильные антифашисты!»

Оригинальное сообщение новостной службы Facebook доступно в новостной колонке компании. Оно включает в себя три материала: официальное сообщение пресс-службы Facebook, объяснения главы «подразделения кибербезопасности» (Head of Cybersecurity Policy) социальной сети и статью «главного сотрудника службы безопасности» компании.

Такое развернутое объяснение для, казалось бы, рутинной операции по блокировке социальных страниц весьма показательно. Пожалуй, впервые блокировка осуществляется не за прямое нарушение пусть и странных, но прописанных правил социальной сети и не за явные примеры спама, «ботоводства» или троллинга (т. н. «навязчивого общения», в терминах Facebook), а за крайне расплывчатую формулировку «скоординированного недостоверного поведения».

Что это такое, в понимании «шефов безопасности»? Это они и пытаются объяснить недоумевающим пользователям.

Формальный случай блокировки, рассмотренный в статьях, касался американской группы пользователей Resisters (также упоминаемой как Aztlan Warriors, Black Elevation и Mindful Being), уже заблокированной «безопасниками» Facebook. В качестве объяснений причин блокировки к материалу «главы подразделения кибербезопасности» были приложены скриншоты публикаций.

Безусловно, политические взгляды (как и футбольный клуб или стандарты женской красоты) — это вопрос личного выбора, однако в приведенных материалах не содержится никаких призывов к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды. Скорее, заблокированный контент носит выраженный антиколониальный и антифашистский характер, подчеркивая всю лживость политики западных стран, в том числе США, по отношению к угнетенным и уничтоженным в прошлом народам.

Так или иначе, основным фактом «нарушения» Facebook указывает отнюдь не содержание материалов на страницах Resisters, а то, что пользователи, размещавшие их на данных страницах, якобы связаны с российским «Агентством интернет-исследований» (в материале — Internet Research Agency, IRA).

В качестве «доказательства» связи между страницами Resisters и «Агентством» приводился «вопиющий» факт: один из аккаунтов Facebook, якобы уличенный «кибербезопасностью» соцсети в связях с IRA, поделился одним из материалов со страниц Resisters в сети! Поделился, Карл! Одним материалом!

Вторым же фактом является то, что одна из страниц Resisters, по словам «главы подразделения кибербезопасности», на протяжении целых семи минут администрировалась другим аккаунтом Facebook, якобы связанным с «Агентством».

При этом тут же, на «голубом глазу», указывается: страницы Resisters уже имеют в совокупности около 290 тысяч подписчиков, большая часть материалов размещается реальными пользователями, а под блокировку Facebook попало настоящее мероприятие протеста против действующей администрации в Вашингтоне, на которое выразили желание прийти более 2600 пользователей соцсети.

Интересно, не правда ли? Оказывается, теперь забанить неугодную страницу проще простого: вас «лайкнул» подозрительный пользователь — и вы заблокированы. Ну, а уж если он сделал репост...

Поиски черной кошки в темной комнате

Вторая часть объяснений, касающаяся процедуры установления связей между страницами, дана «главным сотрудником службы безопасности» компании Facebook. В ней мы получаем новую порцию откровений: оказывается, ряд пользователей соцсети, замеченных в «скоординированном недостоверном поведении», пользовались… VPN! Что уже является, в понимании данного специалиста, признаком «особых индикаторов компрометации» (specific indicators of compromise).

Безусловно, использовать VPN, то есть виртуальный доступ с промежуточного IP-адреса, который скрывает истинное местоположение пользователя, — это не самая распространенная технология доступа в Сеть. Тем не менее в мире уже есть, как минимум, несколько стран, в которых можно значительную часть пользователей сразу блокировать по данному признаку.

Например, на Украине запрещены российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а в Казахстане отсутствует доступ к страницам социальной сети «Живой журнал». Выбор пользователей, которые хотят, тем не менее, иметь доступ к таким страницам, очевиден — они используют программы VPN-доступа. Теперь данный софт, оказывается, тут же переводит их в категорию лиц, имеющих «особые индикаторы компрометации».

Впрочем, к чести «главного сотрудника службы безопасности», в своем материале он менее категоричен и говорит честно: никакой явной связи между страницами Resisters и «Агентством интернет-исследований» им не выявлено. Все что есть — это некая сумма «особых индикаторов компрометации» и «инструментов, способов и техник (Tools, Techniques and Procedures), которые использовались в случае «Агентства интернет-исследований» и страниц Resisters.

Ни политической мотивации к созданию таких страниц, ни какой-либо координации между ними специалист службы безопасности не увидел. Однако все равно солидаризировался с предыдущим оратором — ведь корпоративное единство важнее фактов.

Еще одним интересным моментом, который указан в откровениях второго эксперта, является озвученный им факт, что решения Facebook и в случае «Агентства интернет-исследований», и в случае блокировки Resisters принималось по прямому указанию Атлантического совета (Atlantic Council).

Атлантический совет — это некоммерческая американская организация, которая, тем не менее, большую часть «пожертвований» получает напрямую от государств-членов НАТО либо через подставных бизнесменов. Так, например, одни из крупнейших пожертвований на деятельность Атлантического совета в 2015 и 2016 годах сделали ливанский бизнесмен Баха Харири (брат которого, Рафик Харири, был премьер-министром Ливана), а также правительства Норвегии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Что ж, «кто девушку кормит, тот ее и танцует»: в результате Россия в списке Атлантического совета числится «мировой осью интернет-зла», в то время как в Ливане и ОАЭ со свободой все в полном порядке. Лучше, пожалуй, только у сирийских «повстанцев».

Кстати, об «Арабской весне»

Исходя из того, что блокировки страниц на Facebook напрямую увязаны с негласными пожеланиями Атлантического совета, уместно вспомнить о том, какую роль сыграли американские социальные сети в событиях «Арабской весны» 2011—2012 годов.

Тогда ни о каких мифических «русских хакерах» или «американских фейковых антифашистах» речи не шло. Наоборот, все восторгались мощью западных интернет-технологий, которые позволили арабской «улице» координировать свои действия против ближневосточных авторитарных режимов — от Туниса до Ирака.

Тогдашние «цветные» революции даже назвали Twitter- и Facebook-революциями — настолько ясно было, что протестная активность напрямую координируется за счет использования социальных сетей. Недостоверности в миллионах постингах и твитах было предостаточно. Смущала ли такая «скоординированная недостоверность» руководство Facebook? Ни в коем случае.

Да и как это могло кого-то смущать, если все тот же Facebook, а также Google, Howcast, AT&T, ABC, CNN, MSNBC, CBS News и вплоть до MTV в те времена проводили спецсеминары для уличных активистов и раскошеливались на лекции и встречи в рамках какого-нибудь «Альянса молодежных движений» под эгидой Госдепа США.

Все это происходило в рамках программы «Гражданское общество версии 2.0», которую в 2009 году провозгласила на весь мир госсекретарь Хиллари Клинтон. Ее целью заявлялось разрушение монополии государства на власть с помощью цифровых технологий, предоставленных сетевому «комьюнити». Но, конечно, далеко не каждого государства.

Столь же понятными являются и последующие действия Facebook, Twitter и других западных социальных сетей в странах, подвергающихся информационной атаке «коллективного Запада». Например, только освобождение территории Сирии прекратило деятельность «Белых касок», которые не просто однобоко освещали ход гражданского конфликта в Сирии, но и прямо участвовали в исполнении нескольких провокаций с химическим оружием, повлекших в качестве последствий американские бомбардировки суверенной страны и гибель людей.

Тем не менее финансирование этих провокаторов со стороны США продолжается, «активисты» вывезены через территорию Израиля, а страницы «Белых касок» в социальных сетях, в том числе на Facebook — живее всех живых. И никаких тебе обвинений в «скоординированном недостоверном поведении», никаких «особых индикаторов компрометации».

Все понятно — это законный, в представлении Facebook, набор «инструментов, способов и техник», который используется правительством США для продвижения в мире своих интересов.

Однако, судя по всему, в случае Resisters сам Facebook понимает: его действия отнюдь не столь однозначны. Блокируют-то формально группы из 260 000 пользователей, в том числе и американских граждан. Вот и приходится объясняться, почему Facebook бьет по своим.