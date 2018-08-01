Киев, 1 августа. Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал способы, которые помогут добиться остановки строительства «Северного потока — 2». Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Витренко считает, что реализацию проекта можно остановить при помощи американских санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Также Витренко возлагает надежды на Данию, которая пока не дала разрешение на работы на своих территориальных водах.

Кроме того, добавил представитель украинского «Нафтогаза», другим «способом» заморозить проект может стать резкая смена позиции Германии по поводу проекта. По словам Витренко, Берлин может изменить свое мнение по поводу «Северного потока — 2» из-за того, что реализация проекта «ударит» по украинскому транзиту.

Однако эксперты уверены, что ни отказ Дании, ни американские санкции не остановят строительство «Северного потока — 2», так как для Европы этот проект является экономически важным. Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что проект носит исключительно коммерческий характер и не имеет никакой политической подоплеки.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровод, общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод пройдет от российского побережья через балтийское море до Германии.

Отметим, что против строительства «Северного потока — 2» выступает ряд стран, в том числе США и Украина. Вашингтон пытается продвинуть идею экспорта своего сжиженного газа в Европу, а Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа.