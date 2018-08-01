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В Москве до конца года благоустроят более 3 тысяч дворов
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    В Москве до конца года благоустроят более 3 тысяч дворов

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    Более 3 тысяч дворов благоустроят в Москве до конца года

    Москва, 1 августа. В Москве продолжается активное благоустройство дворовых территорий. До конца текущего года по-новому станут выглядеть почти 3400 дворов столицы.

    «Программой благоустройства на 2018 г. запланировано благоустроить 3 тыс. 351 дворовую территорию, а также на 2 тыс. 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — сообщили в департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

    Работы предполагают ремонт почти полутора тысяч детских и более пятисот спортивных площадок, отмечает агентство городских новостей «Москва».

    Модернизацию московских дворов проводят, учитывая пожелания горожан и самые современные практики благоустройства.

    Отметим, москвичи признают, что власти города делают очень много, чтобы создать новую репутацию дворов столицы. Горожане уверены, мэрия, которая уже навела порядок в энергосистеме Москвы, прекрасно справится и с благоустройством.

    Более 3 тысяч дворов благоустроят в Москве до конца года

    Москвичи предпочитают не вспоминать времена мэра Лужкова, когда спортивные площадки и ухоженные детские зоны были большой редкостью, а массовая и хаотичная застройка превращала тихие дворы и переулки сначала в строительную площадку, а затем в парковку.

    Напомним, в 2005 году крупная авария произошла в энергосистеме Москвы. Бездумное подключение к изношенным городским сетям все новой и новой недвижимости закончилось техногенной аварией — крупному пожару на подстанции «Чагино», который привел к московскому блэкауту: тысячи пассажиров метро оказались заблокированы в остановившихся поездах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и государственных организаций.

    Авария затронула 2 миллиона человек, а мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что задокументированная сумма ущерба составила около 800 миллионов рублей. Отметим, впрочем, что только потери от остановки Московского нефтеперерабатывающего завода, по данным экспертов, оценивались в 3 миллиарда рублей.

    За 13 лет в Москве изменилось решительно все, и представитель недельный блэкаут в столице сейчас просто невозможно. О том, какие изменения последних лет больше всего запомнились москвичам, горожане рассказали ФАН ТВ. 

    Автор: Федор Веснин
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