Москва, 1 августа. В Москве продолжается активное благоустройство дворовых территорий. До конца текущего года по-новому станут выглядеть почти 3400 дворов столицы.

«Программой благоустройства на 2018 г. запланировано благоустроить 3 тыс. 351 дворовую территорию, а также на 2 тыс. 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — сообщили в департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Работы предполагают ремонт почти полутора тысяч детских и более пятисот спортивных площадок, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Модернизацию московских дворов проводят, учитывая пожелания горожан и самые современные практики благоустройства.

Отметим, москвичи признают, что власти города делают очень много, чтобы создать новую репутацию дворов столицы. Горожане уверены, мэрия, которая уже навела порядок в энергосистеме Москвы, прекрасно справится и с благоустройством.

Москвичи предпочитают не вспоминать времена мэра Лужкова, когда спортивные площадки и ухоженные детские зоны были большой редкостью, а массовая и хаотичная застройка превращала тихие дворы и переулки сначала в строительную площадку, а затем в парковку.

Напомним, в 2005 году крупная авария произошла в энергосистеме Москвы. Бездумное подключение к изношенным городским сетям все новой и новой недвижимости закончилось техногенной аварией — крупному пожару на подстанции «Чагино», который привел к московскому блэкауту: тысячи пассажиров метро оказались заблокированы в остановившихся поездах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и государственных организаций.

Авария затронула 2 миллиона человек, а мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что задокументированная сумма ущерба составила около 800 миллионов рублей. Отметим, впрочем, что только потери от остановки Московского нефтеперерабатывающего завода, по данным экспертов, оценивались в 3 миллиарда рублей.

За 13 лет в Москве изменилось решительно все, и представитель недельный блэкаут в столице сейчас просто невозможно. О том, какие изменения последних лет больше всего запомнились москвичам, горожане рассказали ФАН ТВ.