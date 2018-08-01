Актрису Кузнецову похоронили на Митинском кладбище

Москва, 1 августа. Актрису столичного театра имени Ермоловой Наталью Кузнецову похоронили в среду на Митинском кладбище в Москве.Об этом заявили в театре.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, Кузнецова умерла в минувшее воскресенье после продолжительной болезни на 56-м году жизни.

В театре уточнили, что в среду утром состоялась церемония прощания с артисткой в Боткинской больнице.

«Затем здесь же [в Боткинской больнице] прошло отпевание, и после этого состоялись похороны на Митинском кладбище», — передает слова представителя театра РИА Новости.

Кузнецова в течение 30 лет играла в Московском театре имени М.Н. Ермоловой. Кроме того, она снималась в комедийном телесериале «Сваха», историческом сериале «Жуков», детективе «Бигль» и других.