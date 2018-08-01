Катастрофа для сознания: эксперт РАН оценил украинские учебники по истории

Научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории, доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что современный подход украинцев к составлению школьных учебников и книг по истории грозит им «беспамятством».

«То, что сейчас происходит на Украине, — просто уму непостижимо. Это бред, катастрофа для умственного сознания тех же самых многих украинцев, — заявил Михаил Мягков в интервью ФАН. — Сегодня они пытаются поставить свою историю как бы отдельно — вот мы уникальны — и отделяют тем самым свою историю от общей истории России. И если так дальше будет продолжаться, Украина, по сути дела, ввергает себя в беспамятство и фальсификацию своей собственной истории».

Доктор исторических наук вспомнил и о совместных сражениях русской и украинской наций в составе Российской империи на фронтах Первой мировой войны и об общей борьбе с фашизмом в составе Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, эксперт сравнил такой «творческий» подход к истории с опытом Германии в начале прошлого века.

«Накануне той же самой Первой мировой войны Германия тоже начала переписывать свою историю. Даже еще раньше — накануне Франко-прусской войны, — рассказал Михаил Мягков. — Ведь есть же такое выражение, что германский учитель выиграл Франко-прусскую войну. То есть они переписывали историю в угоду своим национальным интересам, агрессивным замыслам. К чему это привело? Да, Германия одерживала ряд побед, например в Франко-прусской войне, а вот в Первой мировой войне потерпела сокрушительное поражение и национальное унижение».

Напомним, опубликованные в Сети отрывки из учебника для 8-го класса вызвали шок как у российской общественности, так и у многих жителей самой Украины. Например, в одном из отрывков учебника приводятся следующие строки.

«Украинская народная музыка была положена в основу европейской музыки, а украинские мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии, — говорится в тексте учебника. — Кроме хлеба, украинцы дали миру Песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна превратить Украину в одну из ведущих стран мира».

Новую версию украинской истории раскритиковал в том числе депутат Верховной рады Вадим Рабинович, назвав учебник «бредовым». Пользователи соцсетей, впечатлившись текстами учебного пособия, в свою очередь предположили, что украинцы первыми вышли из воды на заре человечества, опередив земноводных.