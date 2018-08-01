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Протестующие заблокировали дорогу к нефтяному месторождению «Западная Курна-1» в Ираке
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    Протестующие заблокировали дорогу к нефтяному месторождению «Западная Курна-1» в Ираке

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    Протестующие заблокировали дорогу к нефтяному месторождению «Западная Курна-1» в Ираке

    Багдад, 1 августа.  Дорогу к нефтяному месторождению «Западная Курна -1» в провинции Басра в Ираке заблокировали демонстранты. Об этом сообщил представитель протестующих Казем ас-Сахлани.

    Участники акции требуют увеличить количество рабочих мест и протестуют против задержаний и побоев, которым подверглись накануне со стороны полиции. Демонстранты перекрыли дорогу после того как истек срок 48-часового ультиматума к властям.

    На стороне протестующих выступил духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани. Он  потребовал у властей сформировать новое правительство по итогам парламентских выборов, которые прошли 12 мая.

    Напомним, что акции протеста начались в Басре  8 июля. Демонстранты протестуют против безработицы, а  также требуют восстановить водоснабжение и решить проблемы с перебоями электричества. Правительство Ирака пообещало выделить 2 миллиарда динаров для восстановления инфраструктуры. Кроме того, в чиновники заявили, что создадут для жителей провинции десять тысяч рабочих мест.

    Автор: Денис Коробейников
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