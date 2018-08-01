Время играет на руку России: эксперты оценили шансы «Нафтогаза» взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд

Главный коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания будет и дальше бороться за отмену решения шведского апелляционного суда, которое приостанавливает взыскание 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома», ожидая решения в свою пользу до сентября текущего года. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы стремимся к этому (отмене решения. — Прим. ФАН). Те же аргументы, которые соответственно используются в шведском суде для приостановления взыскания, используются «Газпромом» и в судах других стран. Если шведский апелляционный суд рассмотрит позиции сторон и примет решение не приостанавливать взыскание, это будет достаточно сильным аргументом против соответствующих заявлений со стороны «Газпрома» о том, что принудительное взыскание должно быть приостановлено и в других юрисдикциях», — сказал Витренко.

Он назвал высокими шансы на положительное решение в пользу «Нафтогаза». «Шанс очень высок, потому что мы считаем, что их позиция («Газпрома». — Прим. ФАН) абсолютно необоснованная. К сентябрю, в принципе, мы ожидаем решения», — добавил коммерческий директор компании.

У Украины нет повода для оптимизма

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в комментарии ФАН отметил, что в газовых спорах Украины и России последних лет иски и апелляции идут постоянно. Однако повода для оптимизма насчет положительного для Украины решения шведского суда у Витренко быть не может. Уже неоднократно выигранный иск той и другой стороны до конечного результата — фактических выплат взысканий — не доводился.

«Судебные разбирательства постоянно затягивались встречными исками и апелляциями. Собственно, само рвение «Нафтогаза» бороться за каждую копейку «Газпрома» понятно. Будущее самого «Нафтогаза» весьма туманно в свете начавшегося строительства «Северного потока — 2». Поэтому тактика Украины «не съем, так понадкусываю» вполне ложится в канву Порошенко — «остаточного прощавай Российской империи». Насколько получится — это вопрос времени. Но пока «Нафтогаз» сочиняет победы и даже получает за это баснословные премиальные, за которые потом становится, мягко говоря, стыдно, время играет явно на руку России», — заключил Артем Журко.

«Газпром» хочет наказать «Нафтогаз»

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: на встрече российского и американского президентов в Хельсинки было оговорено, что сохранение транзита газа через Украину возможно только в том случае, если будут прекращены все судебные разбирательства. Их постоянно инициирует Киев, преследуя цель мешать работе «Газпрома» на европейском рынке.

«Руководство «Нафтогаза» пытается реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Если [президент РФ] Владимир Путин и [президент США] Дональд Трамп проговорили, что транзит газа через Украину должен сохраниться, то «Нафтогаз» сразу попытался предложить российской стороне пойти на мировое соглашение по будущим судебным разбирательствам. Когда украинская сторона поняла, что на Трампа в США оказывается давление и следующая его встреча с Путиным откладывается на неопределенный срок, «Нафтогаз» решил продолжить оказывать давление на проект «Северного потока — 2» и инициировать судебные разбирательства», — добавил Евгений Валяев.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже не единожды заявлял, что исполнение контрактов по транзиту газа через Украину в нынешнем виде экономически невыгодно для российской стороны. Поэтому со стороны «Газпрома» будет усиливаться стремление по диверсификации газовых потоков в Европу. «Северный поток — 2» в этом процессе является важным элементом, над которым будет сосредоточена работа российской компании. С «Нафтогазом» отношения будут выстраиваться по остаточному принципу.